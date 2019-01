MEC nomeia secretários e general assume área no FNDE que opera Fies e Fundeb

O Ministério da Educação publicou no Diário Oficial da União (DOU) nomeações e exonerações no quadro da pasta e de órgãos vinculados. Na lista de nomeados, há quatro secretários: Alexandro Ferreira de Souza (Educação Profissional e Tecnológica), Marco Antonio Barroso Faria (Regulação e Supervisão da Educação Superior), Mauro Luiz Rabelo (Educação Superior) e Tania Leme de Almeida (Educação Básica).



Além disso, o coronel da reserva do Corpo de Bombeiros Luiz Tadeu Vilela Blumm foi nomeado diretor de Gestão de Fundos e Benefícios do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). A área sob o comando de Blumm tem entre suas competências planejar, coordenar e monitorar as atividades de agente operador do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).



O setor também coordena a operacionalização do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação (Fundeb), que repassa recursos aos entes federados que oferecem atendimento na educação básica. No FNDE, ainda foi nomeada Ana Cristina Bittar de Oliveira como diretora de Tecnologia e Inovação.



Dentre os exonerados, saíram os titulares da Diretoria de Programas e Bolsas no País da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes); da Subsecretária de Planejamento e Orçamento da Secretaria Executiva; da Diretoria de Políticas de Educação do Campo, Indígena e para as Relações Étnico-Raciais da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão; e da Diretoria de Políticas e Programas de Educação Superior da Secretaria de Educação Superior.