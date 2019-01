Perseguição policial após roubo de carro deixa suspeito morto na zona sul de SP

Um roubo a carro terminou com uma perseguição policial e com um suspeito morto na noite de segunda-feira, 14, na Avenidas das Belezas, na zona sul de São Paulo.



De acordo com a Polícia Militar, policiais do 1º batalhão foram acionados para atender a ocorrência e quando se deslocavam para o local se depararam com o veículo roubado. Os suspeitos tentaram fugir no Ford Escort, mas perderam o controle do veículo e colidiram contra outros dois automóveis.



Segundo a PM, os criminosos ainda tentaram uma segunda fuga, mas dirigiram em direção às viaturas policiais e desceram do carro atirando. Um dos suspeitos foi atingido e socorrido ao Pronto-Socorro do Campo Limpo, na zona sul, mas não resistiu. O outro foi levado para o 89º DP, no Morumbi.