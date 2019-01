Veículo despenca de edifício-garagem no Recife

Acidente aconteceu no empresarial ITC, na Avenida Engenheiro Antônio de Góes (foto: Corpo de Bombeiros de Pernambuco/Divulgação)

Um carro despencou do terceiro andar de um edifício-garagem na Avenida Engenheiro Antônio de Góes, no Pina, Zona Sul do Recife, nas proximidades do posto Federal. O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco foi acionado por volta das 11h dessa segunda-feira para resgatar uma vítima que estava no carro.





Uma empresa que presta serviços de lavagem de veículo no prédio do empresarial ITC, onde o acidente aconteceu, registrou o ocorrido, que deixou ferido um funcionário de 33 anos. Ele lavava um carro da marca Land Rover. Segundo informações de testemunhas, o homem realizou uma manobra errada no veículo, que caiu de uma altura de aproximadamente 10 metros.





Veículo despencou de altura de aproximadamente 10 metros (foto: Corpo de Bombeiros de Pernambuco/Divulgação)

Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e Samu estiveram no local e fizeram a remoção da vítima, que foi socorrida e levada a uma unidade de saúde não informada. O funcionário do lava-jato estava consciente, mas com um edema na face, quando foi socorrido.