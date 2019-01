Chuva causa enchente e faz rio transbordar em São Paulo

A chuva que atinge a capital paulista na tarde desta segunda-feira, 14, deixou parte da cidade em estado de atenção para alagamentos. O Corpo de Bombeiros registrou enchente e a queda de uma árvore sobre um carro na zona sul de São Paulo. Também houve queda de granizo na zona leste.



Segundo o Corpo de Bombeiros, por volta das 18h15, uma árvore caiu sobre um carro na Rua Sena Madureira, na Vila Mariana, zona sul da cidade. Dois homens, de 37 e 57 anos, ficaram feridos. As vítimas foram levadas ao Hospital São Paulo com sinais vitais estáveis.



Por volta das 17h50, a chuva era forte nas regiões leste e sudeste da cidade, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura. O Rio Verde, em Itaquera, na zona leste, transbordou às 17h45, na altura da Rua Cunha Porã.



Já na zona norte, por volta das 17h50, chovia de forma moderada, enquanto que, na zona sul, a chuva era fraca nesse horário. Mais cedo, porém, o temporal já havia causado transtornos na zona sul. O Corpo de Bombeiros registrou um alagamento entre as avenidas Santo Afonso e Cupecê, no Jabaquara. Não havia registro de vítimas.



Segundo o CGE, houve queda de granizo nos bairros Tatuapé, Sapopemba, Vila Formosa e Vila Carrão, todos na zona leste da cidade.