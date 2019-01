Helicóptero da PM do Rio de Janeiro cai na Baía de Guanabara

Os bombeiros e a PM fazem agora buscas pelo armamento que estava dentro do helicóptero que caiu na Baía de Guanabara pic.twitter.com/zACDuPG0MI — SBT Rio (@sbtrio) 14 de janeiro de 2019

Um helicóptero da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) caiu por volta das 9h da manhã desta segunda-feira, 14, na Baía de Guanabara, próximo à Cidade Universitária, na zona norte da capital fluminense.De acordo com a PMERJ, quatro pessoas estariam a bordo da aeronave. O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro informa que homens do quartel do Fundão foram acionados para a ocorrência. O socorro estava em andamento por volta das 9h30.