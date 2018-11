Concessionária mantém interdição e faz comboio de emergência na Tamoios

No quarto dia de interdição total da Rodovia dos Tamoios (SP-099), neste domingo, 11, a concessionária que administra a estrada realizou uma operação comboio para a passagem de caminhões que transportavam lixo das cidades do Litoral Norte para um aterro sanitário em Jambeiro.



Principal acesso à região, a rodovia continua interditada nos dois sentidos desde a noite de quarta-feira, 7, em razão da queda de barreiras. A operação teve apoio da Polícia Militar Rodoviária.



Equipes da concessionária trabalham na remoção da lama e rochas carreadas para a pista durante os deslizamentos. A maior parte dos 20 pontos com barreiras já foi desobstruída. Conforme a Polícia Rodoviária, a liberação pode acontecer ainda neste domingo, se não voltar a chover. A concessionária não fez previsões. O acesso, tanto para ir, quanto para retornar do Litoral Norte, está sendo feito pela rodovia Paulo Rolim Loureiro (SP-098), a Mogi-Bertioga. Para Ubatuba, o motorista pode optar pela rodovia Oswaldo Cruz (SP-125).



É a segunda vez, no período de um mês, que a Tamoios é interditada em razão da queda de barreiras. No dia 12 de outubro, feriado de Nossa Senhora Aparecida, a estrada ficou totalmente bloqueada por mais de 30 horas no trecho de serra, após o deslizamento de encostas.