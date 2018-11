SP: 4 suspeitos morrem baleados após tentativa de assalto a banco na zona leste

Quatro suspeitos foram mortos na noite desta quinta-feira, 8, após tentativa de assalto a uma agência bancária em São Miguel Paulista, bairro da zona leste da capital. Segundo a Polícia Militar, quando os agentes chegaram ao local, os criminosos estavam saindo da agência do Banco do Brasil, na Rua Arlindo Colasso, e ao perceberam a presença da polícia, retornam e começaram a disparar contra os PMs.



De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), três suspeitos baleados morreram no local e um quarto ferido foi socorrido a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Quatro armas foram apreendidas. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).