'Insegurança humana', diz OEA sobre Cracolândia de SP

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) da Organização dos Estados Americanos (OEA) fez na manhã de quarta-feira, 7, uma inspeção na Cracolândia, na Luz, região central de São Paulo, para avaliar a situação dos direitos humanos. A área reúne centenas de usuários de drogas e população em situação de rua.



A vice-presidente da CIDH, Esmeralda Arosemena disse, após conversar com alguns frequentadores e residentes da região, que as pessoas da área vivem em uma situação de completa de falta de segurança e garantia de direitos. "Essas pessoas estão em uma situação de insegurança humana", afirmou. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.