Confira os vencedores do Prêmio Jabuti 2018

O vencedor do Livro do Ano vai receber R$100 mil (foto: Jabuti/Reprodução )

O Prêmio Jabuti 2018 foi entregue nesta quinta-feira, 8, no Auditório do Ibirapuera, em São Paulo. A premiação passou por uma reformulação, agora tem 18 categorias (eram 29 no ano passado), e premia apenas o primeiro colocado de cada uma delas.