Quedas de barreiras interditam rodovias de acesso ao litoral norte de SP

Três quedas de barreiras levaram à interdição completa da Rodovia dos Tamoios (SP-099), principal acesso às praias do litoral norte de São Paulo, na madrugada desta quinta-feira, 8. A rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), outro acesso à região litorânea, também foi interditada.



Conforme a concessionária da Tamoios, a rodovia está bloqueada na altura do km 58 e do km 67, no trecho de serra, no sentido de Caraguatatuba, e no km 81 na pista sentido São José dos Campos. Ainda segundo a concessionária, a intervenção foi necessária para garantir a segurança dos motoristas frente ao risco iminente de novos deslizamentos, devido às chuvas intensas.



A rodovia foi atingida por um temporal, no final da noite de quarta-feira, 7, com quedas de árvores e postes. Os deslizamentos foram registrados durante a madrugada. Equipes trabalham no local onde barreiras atingiram a pista, mas, em razão da instabilidade do terreno, a rodovia permanece fechada.



Houve quedas de barreiras também na rodovia Oswaldo Cruz, que é utilizada como acesso para o litoral norte, especialmente Ubatuba. A rodovia está interditada do Km 71 ao km 86. Com isso, a opção para chegar à região passou a ser a rodovia Paulo Rolim Loureiro (SP-098), a Mogi-Bertioga. Houve quedas de barreiras também em vários pontos na Rodovia Rio-Santos (SP-055), entre Bertioga e São Sebastião, mas as interdições são parciais.