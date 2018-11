Vídeo: assaltante agride com socos garota de 15 anos no Distrito Federal

Jovem recebeu pelo menos 10 socos (foto: (foto: Divulgação/PCDF) )

Agentes da 16ª Delegacia de Polícia de Planaltina, no Distrito Federal, localizaram e prenderam um homem que assaltou uma adolescente de 15 anos no último domingo, em uma via pública da região administrativa. Durante a ação, o criminoso desferiu vários socos contra a vítima e roubou a bolsa dela. Os golpes foram registrados por uma câmera de segurança (assista abaixo), o que auxiliou a corporação a identificar o agressor.





Pelas imagens, é possível perceber que a adolescente caminhava pela rua ao lado de uma criança. O criminoso se aproxima dos dois em um carro vermelho e anuncia o assalto. Neste momento, a criança corre, mas a adolescente reluta em entregar seus pertences ao homem. Ele, então, começa a espancá-la.







O assaltante deu pelo menos 10 socos na vítima. A maioria atingiu o rosto da adolescente, que ainda tentou se defender dos golpes. Mesmo depois de a jovem largar a bolsa, as agressões continuaram por cerca de 12 segundos. Após o espancamento, o homem pegou o objeto e fugiu com o carro. O assaltante deu pelo menos 10 socos na vítima. A maioria atingiu o rosto da adolescente, que ainda tentou se defender dos golpes. Mesmo depois de a jovem largar a bolsa, as agressões continuaram por cerca de 12 segundos. Após o espancamento, o homem pegou o objeto e fugiu com o carro.





Por conta dos ferimentos, a jovem caiu no chão. No entanto, ainda teve forças para ir à delegacia e registrar o fato. Testemunhas também compareceram à unidade policial para prestar depoimento.





Com todas as informações em mãos, os investigadores da 16ª DP prenderam, na terça-feira, o homem que aparece no vídeo. De acordo com a corporação, o envolvido tem várias passagens em razão da prática de outros crimes.