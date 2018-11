Morre rapaz que descobriu câncer raro ao fazer teste de gravidez

O estudante de Enfermagem José Gerardo Soares Filho, de 19 anos, morreu em Fortaleza na noite deste domingo, 4. Em janeiro do ano passado, o jovem cearense ficou conhecido após descobrir o diagnóstico de câncer durante uma aula em que fez um teste de gravidez por brincadeira.



O exame deu um resultado falso positivo ao detectar uma alteração hormonal ocasionada por um câncer raro, o coriocarcinoma. O tumor foi localizado no mediastino, região torácica do estudante.



Segundo estudo do Hospital do Câncer A.C. Camargo, os coriocarcionomas primários são os tumores de células germinativas mais raros no mediastino e afetam homens jovens, de 15 a 35 anos. Um dos sintomas é a b-HCG sérica muito elevada, o mesmo hormônio cuja dosagem sanguínea é utilizada como teste de gravidez.



Após o diagnóstico, Soares Filho foi submetido a sessões de quimioterapia no Hospital Peter Pan, em Fortaleza. Apesar de uma melhora clínica, os exames já apontavam em junho do ano passado que a evolução não indicava uma recuperação suficiente para cura.



A família do estudante promoveu uma campanha na internet para cobrir custos de uma cirurgia para o jovem em São Paulo. A mobilização contou com apoio de personalidades como o youtuber Whindersson Nunes e o humorista Tirulipa Jr.