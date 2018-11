PF mira desvios de R$ 54 milhões em obras de escolas e creches em Alagoas

A Polícia Federal (PF) abriu nesta terça-feira, dia 6, a Operação Tântalo que investiga crimes licitatórios e superfaturamentos, entre 2012 e 2017, na construção de escolas e creches em municípios alagoanos. Os investigadores estimam que, inicialmente, o prejuízo aos cofres públicos ultrapasse o montante de R$ 54 milhões.



Foram empregados na ação trinta policiais federais no cumprimento de seis mandados de busca e apreensão nas cidades alagoanas de Maceió e Marechal Deodoro. A investigação teve auxílio da Controladoria-Geral da União em Alagoas e da Receita Federal de Pernambuco.



Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Federal de Maceió após representação policial. O nome da operação, segundo a PF, é uma analogia ao "roubo de um bem precioso" - a retirada de oportunidade de estudo e desenvolvimento de crianças que seriam beneficiadas no Estado com construção de creches e escolas. Todo material será apreendido e analisado nos autos de inquérito policial em andamento.