Blitz da Fazenda lacra bombas e fecha postos de combustível em São Paulo

A Secretaria Estadual da Fazenda, com apoio das Subprefeituras Regionais da Lapa e de Santo Amaro, deflagrou nesta terça-feira, 6, uma blitz em 16 postos de combustíveis na cidade de São Paulo, por suspeita de funcionamento irregular sem inscrição estadual. Os postos varejistas tiveram suas bombas de abastecimentos lacradas ou removidas pelos agentes estaduais, sendo que quatro estabelecimentos foram interditados pelas prefeituras regionais, com uso de blocos de concreto.



A operação mobilizou 32 agentes fiscais de renda e agentes vistores municipais, ocorrendo de forma simultânea em 15 bairros e envolvendo diretamente o trabalho das três Delegacias Regionais Tributárias da capital.



Segundo a Fazenda, por não estarem regularmente inscritos no Cadastro de Contribuintes do Estado de São Paulo, esses postos estão proibidos de operar e não conseguem adquirir combustível de forma lícita. Além disso, não conseguem emitir os cupons fiscais aos consumidores.



De acordo com a secretaria estadual, o combustível comercializado irregularmente "pode ser oriundo de carga roubada, ou mesmo adulterado pela utilização de metanol ou outros solventes".



"A adulteração de combustíveis com uso de metanol pode acarretar problemas no funcionamento do veículo, bem como afetar a saúde de quem entra em contato com a substância, em virtude da sua toxicidade", alertam os fiscais.