Falha em trem da Linha 7-Rubi da CPTM dificulta deslocamento de usuários em SP

Uma falha ocorrida em um trem da Linha 7-Rubi da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) dificulta o deslocamento de usuários na manhã desta terça-feira, 6. Segundo a CPTM, os trens circulavam com intervalos maiores entre as estações Luz e Francisco Morato.



A informação da companhia é de que a circulação está em processo de normalização, mas ainda havia dificuldade no embarque de passageiros por volta das 7h30.



Relatos na redes sociais apontam que uma locomotiva estava sendo deslocada para rebocar um trem com problemas na estação Perus. Imagens compartilhadas no Twitter mostram plataformas lotadas, principalmente em Perus.