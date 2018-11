Criança de 1 ano e meio morre baleada no Rio Grande do Norte

Uma criança de 1 ano e meio morreu após ser atingida por um tiro em Mossoró, no oeste do Rio Grande do Norte, na noite deste domingo, 4. O menino foi socorrido e levado à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do Alto de São Manoel, mas não resistiu aos ferimentos.



O garoto estava em uma motocicleta no bairro Malvinas, com a mãe e o pai, quando receberam os tiros. A mãe de Anthony foi internada em estado grave no Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró.



A reportagem tentou contato com a unidade na noite desta segunda-feira, 5, mas não obteve mais informações sobre seu quadro de saúde.



A Polícia Militar do Rio Grande do Norte afirma que a motivação do ataque ainda está sob investigação.