Enem tem 1º dia de provas com Redação

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) terá o seu primeiro dia de provas hoje, com mais de 5,5 milhões de inscritos.



Neste Domingo (4), serão aplicadas as questões de Linguagens, Ciências Humanas e Redação. No próximo Domingo (11), será a vez das provas de Ciências da Natureza e Matemática.



Os candidatos devem estar atentos ao horário de fechamento dos portões, uma vez que o horário de verão está vigente em dez Estados e no Distrito Federal. Na capital paulista, a frota de ônibus será reforçada e a Avenida Paulista só será fechada para carros às 13h, e não às 10h. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.