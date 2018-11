Avenidas Paulista e Sumaré serão fechadas para carros às 13 horas deste domingo

O Programa Ruas Abertas, que fecha ruas e avenidas de São Paulo para veículos e abre para pedestres e ciclistas, terá horário diferenciado neste domingo, 4, em função das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).



As vias - entre elas, as Avenidas Paulista e Sumaré - serão interditadas para carros somente às 13 horas, permanecendo fechadas até 18 horas. Elas costumam ficar interditadas a partir das 10 horas.



Para facilitar o acesso dos candidatos aos locais de prova, também será reforçada a frota de ônibus da capital paulista, com mais 249 coletivos nas ruas neste domingo, 4, e no próximo, dia 11, datas dos exames.

A linha 372F/10 (Univ. São Judas Tadeu - Metrô Bresser), que normalmente não circula aos domingos, vai operar nos dias das provas. Segundo a Prefeitura de São Paulo, também será ampliado o número de partidas de 75 linhas.



A Prefeitura recomenda que os candidatos devem utilizar o transporte coletivo para se deslocar. Aos domingos e feriados, quem usa o Bilhete Único Estudante (gratuidade ou meia tarifa) pode utilizar até quatro ônibus diferentes no período de duas horas, pagamento o valor de uma tarifa.



Quem possui o Bilhete Único com créditos comuns também pode utilizar até quatro ônibus, porém em um período maior: 8 horas, pagando somente uma passagem.



Os principais corredores de trânsito da cidade serão monitorados pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A administração municipal informa que os agentes vão ajudar na remoção de interferências, a fiscalização em áreas de embarque e desembarque, a orientação da travessia de pedestres e a operação de semáforos.



Veja as vias que participam do programa Ruas Abertas:



- Avenida Paulista



- Rua Cássio de Almeida



- Rua Professor Onésimo Silveira



- Rua Medeiros de Albuquerque



- Rua Terezinha do Prado Oliveira



- Avenida Vereador Abel Ferreira



- Avenida Luiz Gushiken



- Avenida Sumaré



- Rua São Luiz Gonzaga



- Rua Monte Camberela



- Rua Aída



- Avenida José da Natividade Saldanha



- Avenida Milene Elias



- Avenida Kohun Takara



- Rua Benedito Galvão