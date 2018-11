Três pacientes morrem durante incêndio de hospital na Barra da Tijuca

(foto: Reprodução/Redes Sociais)

Ao menos três pacientes morreram durante a transferência da Coordenação de Emergência Regional (CER), que pegou fogo na tarde deste sábado, 3, para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. A CER fica em frente ao hospital e funciona como uma espécie de área de triagem de pacientes.O fogo começou por volta das 15 horas, quando havia pelo menos 50 pacientes na CER, segundo informou o prefeito Marcelo Crivella, que mora próximo ao hospital e foi até lá acompanhar o trabalho dos bombeiros.O incêndio ocorreu no segundo andar da CER, onde ficam um refeitório e dormitórios dos funcionários. Os pacientes estavam no primeiro andar. De acordo com enfermeiras que não quiseram se identificar, quando as chamas começaram houve uma correria de funcionários para o local e os pacientes foram retirados. Três deles, no entanto, não resistiram às transferência.Crivella informou que ainda está avaliando a situação, mas que está disponibilizando ambulâncias para levar pacientes para outras unidades se for necessário. O prefeito afirmou também que já na segunda-feira, vai tentar avaliar como pode ser feita a reconstrução da CER.