Armamento apreendido na Argentina seria encomenda do Comando Vermelho, diz jornal

Mais de 300 armas de guerra e uma "importante quantidade" de munição foram apreendidas pelas forças de segurança da Argentina nesta sexta-feira, 2, segundo o jornal "La Nacion". A publicação argentina indicou que o comprador do arsenal, proveniente dos Estados Unidos, seria a facção criminosa Comando Vermelho (CV). O grupo opera, principalmente, no Rio de Janeiro.



De acordo com o "La Nacion", parte das armas foi encontrada em imóveis localizados em Campana, cidade próxima de Buenos Aires, e quatro suspeitos foram presos.



Ainda segundo o jornal argentino, empresas fantasmas instaladas no país sul-americano seriam usadas para possibilitar a chegada do armamento no Rio de Janeiro.



As investigações que levaram à apreensão teriam começado há três semanas, quando as autoridades argentinas receberam um alerta do Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos (Homeland Security).