Policial militar é assassinado a tiros na zona leste de São Paulo

Um policial militar foi assassinado a tiros durante um assalto na região do Parque São Lucas, na zona leste de São Paulo, na noite desta quarta-feira, 31.



Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo, câmeras de segurança registraram o crime. O cabo Daniel da Costa Lucena, de 48 anos, estava com o carro estacionado na Rua José Antônio Fontes quando dois homens se aproximaram por volta das 19h30.



O objetivo da dupla era roubar o policial. Um dos suspeitos estava armado e atirou contra o cabo. No local, a Polícia Militar encontrou a vítima gravemente ferida dentro de seu carro - um Ford Ka branco. O agente de segurança foi socorrido e levado ao Hospital Estadual da Vila Alpina, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.



Lucena era lotado no 6º Batalhão da Polícia Militar Metropolitano (6º BPM/M), em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, e retornava para casa no momento da ocorrência.



A SSP informou que outra vítima, de 23 anos, havia sido roubada pelos mesmos criminosos momentos antes. Ela conseguiu recuperar seu veículo - um Ford Fiesta prata.



O Instituto de Criminalística (IC) e o Instituto Médico Legal (IML) realizaram perícia no local do assassinato do PM. O caso foi registrado como latrocínio (roubo seguido de morte) no 69º Distrito Policial (Teotônio Vilela) e encaminhado ao 70º DP (Vila Ema), responsável pela área.