Criminosos roubam três agências bancárias em Vargem Grande Paulista

Criminosos assaltaram três agências bancárias na madrugada desta quinta-feira, dia 1º, em Vargem Grande Paulista, na região metropolitana de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, houve tiros e não há informação de feridos.



Os assaltantes explodiram caixas eletrônicos de agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Santander, todas localizadas lado a lado na Avenida Elías Alves da Costa.



Os policiais atenderam a ocorrência por volta das 4h30 e, quando chegaram ao local, foram recebidos com tiros. Outras viaturas foram acionadas para apoio, e o helicóptero Águia também atuou na ação. Não há informação de quantos caixas eletrônicos foram afetados nem a quantidade de dinheiro levada.



De acordo com a PM, os assaltantes fugiram pela Rodovia Raposo Tavares em dois carros. Posteriormente, dois veículos foram encontrados em chamas na via.



O Corpo de Bombeiros informou que três veículos estavam pegando fogo no Km 41,2 da Raposo Tavares. Os bandidos teriam deixado os carros incendiados na rodovia para atrapalhar a movimentação dos policiais. O fogo foi extinto e não houve feridos.