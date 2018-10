PM do Rio e Forças Armadas realizam operação na Cidade de Deus

A Polícia Militar (PM) e homens das Forças Armadas realizam uma operação na Cidade de Deus, comunidade localizada na zona oeste do Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira, 31. Diversos batalhões especializados estão na comunidade desde as primeiras horas da manhã. Até a publicação desta matéria, não havia informações sobre detidos ou apreensões.



A operação é do Comando de Operações Especiais (COE), e conta com policiais dos Batalhões de Operações Especiais (Bope), de Ações com Cães (BAC), de Choque (BPChq) e do Grupamento Aeromóvel (GAM), que atua com um helicóptero para dar apoio. A Cidade de Deus já havia registrado intensa troca de tiros entre traficantes e policiais na manhã de terça-feira, dia 30.