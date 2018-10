Aluno é preso com facas e arma de airsoft em universidade

A Polícia Civil prendeu um aluno do curso de Administração dentro do câmpus da Universidade São Francisco (USF) em Bragança Paulistana (SP), portando facas e uma arma de airsoft, na manhã desta terça-feira, 30.



Segundo a polícia, desde a semana passada, alunos da instituição trocavam mensagens por WhatsApp relatando medo, pois o suspeito estava levando armas para a universidade.



De acordo com Wagner Luiz Lioi Modesto, delegado titular da Delegacia de Investigação Sobre Entorpecente (Dise), na casa do aluno foram encontradas réplicas de fuzil, espingarda, mira a laser e munições de calibre restrito.



Na delegacia, o suspeito informou que tomava medicação controlada e que alunos o perseguiam na universidade. O homem preso passará por audiência de custódia nesta quarta-feira.



Em nota, a Universidade São Francisco (USF) informou que tomou conhecimento da existência de comentários veiculados em redes sociais alusivos à segurança interna ao câmpus Bragança Paulista, e disse que já adotou as medidas necessárias, inclusive externas, para garantir a integridade e segurança de todos que frequentem o câmpus.



No texto, a universidade disse que os fatos estão sendo averiguados pela comissão interna instituída pela direção da Mantenedora da USF, com a participação das autoridades policiais locais.