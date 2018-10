Homem é ferido em tiroteio durante ação contra o tráfico em comunidades do Rio

Policiais militares conduzem nesta segunda-feira, 29, uma operação contra o tráfico de drogas em comunidades do centro do Rio de Janeiro. Pelo menos um homem ficou ferido durante um tiroteio. Agentes atuam no Morro da Providência e no Morro do Pinto desde o início da manhã.



A ação mobiliza policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Morro da Providência e do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq). De acordo com informações da PM, houve tiroteio quando as equipes policiais subiam o Morro do Pinto. Um suspeito foi atingido e socorrido para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro da capital fluminense.