Homem é morto durante carreata pró-Haddad no Ceará

Um homem foi morto no início da noite deste sábado, 27, durante uma carreata em favor do candidato à Presidência pelo PT, Fernando Haddad, em Pacajus, região metropolitana de Fortaleza. A vítima foi identificada como Charlione Lessa Albuquerque, de 23 anos.



Conforme relatos de familiares e amigos que acompanhavam a carreata, a vítima estava num carro ao lado da mãe quando um homem desceu de outro veículo e efetuou diversos disparos. Inúmeras pessoas presenciaram o crime. Não há relatos de outros feridos. Charlione, que trabalhava como servente de pedreiro na capital cearense, chegou a ser socorrido a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos.



Policiais militares confirmaram a ocorrência, mas não souberam informar a motivação do crime. Equipes da Polícia Militar do Ceará e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) fazem diligências para identificar e prender o autor do homicídio.