Quinhentos quilos de maconha no DF

Em uma ação deflagrada na manhã desta quinta-feira, 25, a Polícia Federal prendeu dois homens que armazenavam cerca de meia tonelada de maconha em uma residência no Distrito Federal.



Os investigadores também encontram no local um quilo de cocaína, um revólver e dois veículos.



A investigação teve início a partir de uma denúncia anônima recebida pela PF que levou os policiais até a casa na região de Samambaia, cidade-satélite de Brasília.



Ao chegar no local, os policiais abordaram dois homens e encontraram tabletes da droga dentro de um veículo.



No interior da residência foram encontrados produtos químicos como cafeína, lidocaína e ácido bórico que, segundo a PF, são utilizados na produção da droga a ser comercializada.



Os homens foram presos em flagrante e responderão pelo crime de tráfico de drogas, com pena de reclusão de 5 a 15 anos.