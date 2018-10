Unicamp divulga locais de prova da 1ª fase do vestibular 2019

A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) divulgou, nesta quinta-feira, 25, os locais de prova da 1ª fase do vestibular 2019, que ocorre no dia 18 de novembro.



Para a consulta é necessário apenas digitar o nome ou o número de inscrição no vestibular. A Comvest também vai enviar aos candidatos uma mensagem para os e-mails dos candidatos cadastrados com a informação do local de prova.



A Universidade orienta os candidatos que cheguem ao local de prova às 12 horas (horário de Brasília), já que o acesso será permitido impreterivelmente até as 13 horas. Os candidatos que farão a prova em Fortaleza e Salvador, onde não há o horário de verão, devem ficar atentos, pois vale o horário de Brasília.



Estão inscritos no processo, 76.312 candidatos, que irão concorrer a 2.589 vagas, em 69 cursos de graduação. Esse número representa 80% das vagas regulares, já que a partir deste ano, o preenchimento dos outros 20% será feito através do processo que utilizará as notas do Enem.



A prova da primeira fase é composta de 90 questões de múltipla escolha, distribuídas em 13 questões de Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa, 13 questões de Matemática, 9 questões de História e 9 questões de Geografia (incluindo Filosofia e Sociologia), 9 questões de Física, 9 questões de Química, 9 questões de Biologia, 7 questões de Inglês, além das 12 questões interdisciplinares. Cada questão tem quatro alternativas. O tempo máximo de prova na primeira fase é de cinco horas e o mínimo de três horas e trinta minutos.



A partir deste ano, a Unicamp passa a aplicar as provas do vestibular também nas cidades de Curitiba e Salvador. Com a inclusão, fora do Estado de São Paulo, passam a receber o Vestibular Unicamp cinco capitais: Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza e Salvador. No Estado de São Paulo, a Unicamp aplica as provas de seu vestibular em 29 cidades: Araçatuba, Bauru, Botucatu, Bragança Paulista, Campinas, Franca, Guaratinguetá, Guarulhos, Indaiatuba, Jundiaí, Limeira, Marília, Mogi das Cruzes, Mogi Guaçu, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São Carlos, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, Sorocaba, Sumaré e Valinhos.