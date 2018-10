Tiroteio mata crianças de 5 e 7 anos no interior do Maranhão

Um tiroteio na Praça Cantor Evaldo Cardoso, no município de Santa Inês, a 250 quilômetros de São Luís, no Maranhão, deixou duas crianças mortas. Elas brincavam no local, por volta das 21h de segunda-feira, 22, quando foram baleadas.



As crianças, de 5 e 7 anos, foram socorridas por moradores e levadas ao Hospital Municipal Tomaz Martins. Uma morreu ao chegar à unidade hospitalar e a outra, no centro cirúrgico.



De acordo com a polícia, dois veículos rondaram a região, na periferia da cidade, desde o início da noite. Um dos carros parou em uma rua próxima e dois homens não identificados começaram a atirar em direção à praça. Um adolescente de 17 anos foi baleado em uma das mãos. A polícia investiga se ele era o alvo.



O suposto mandante dos disparos, que não teve o nome divulgado, foi atuado em flagrante. Outras seis pessoas foram conduzidas à delegacia em operação conjunta das Polícias Civil e Militar.