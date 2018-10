Meteorito Angra dos Reis é achado entre escombros do Museu Nacional

Uma equipe que trabalha nas obras de escoramento do Museu Nacional, atingido por um incêndio no dia 2 de setembro, resgatou o meteorito Angra dos Reis dos escombros do prédio-sede da instituição, no Rio de Janeiro. De acordo com nota da assessoria de imprensa do museu, o meteorito, que estava em um armário de ferro que resistiu ao fogo, está intacto. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.