Mega-Sena pode pagar R$ 3 milhões neste sábado

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio (foto: Internet/Reprodução ) O concurso 2088 da Mega-Sena será sorteado neste sábado (20). De acordo com as Loterias Caixa, o prêmio para quem acertar as seis dezenas pode chegar a R$ 3 milhões. Na última quarta-feira, um apostador da Bahia foi o ganhador e levou para casa mais de R$ 23 milhões.

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 3,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país. Não havendo acertador em qualquer faixa, o valor acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação. Não deixe de conferir o seu bilhete de aposta.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.