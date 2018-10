Senado aprova MP que cria 164 cargos para o Ministério da Segurança Pública

O Plenário do Senado Federal aprovou nesta quarta-feira, 17, a Medida Provisória 840, que cria 164 cargos comissionados destinados ao Ministério da Segurança Pública para atender a necessidades dessa área no governo.



Segundo relatório do senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), durante apreciação na Comissão Mista, o impacto financeiro é estimado em R$ 14 milhões em 2018, e R$19,5 milhões a partir de 2019.