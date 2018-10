Fernando Henrique Cardoso recebe Prêmio Professor Emérito 2018

O professor, sociólogo e ex-presidente da República (1995-2002) Fernando Henrique Cardoso, de 87 anos, recebeu nesta quarta-feira, 17, o "Prêmio Professor Emérito 2018 - Ruy Mesquita", em parceria entre o Centro Integração Empresa-Escola (CIEE) e o Estado.



Criado para marcar o Dia do Professor, o prêmio é concedido anualmente desde 1997 a educadores que contribuíram com a educação brasileira e o País, criando e compartilhando conhecimento. FHC é o 22° homenageado.



A primeira personalidade premiada foi a socióloga e professora Ruth Cardoso, ex-mulher de FHC. No ano passado, a premiação foi dada ao professor e ex-ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (2003-2006) Roberto Rodrigues.



FHC é sociólogo, cientista político, professor universitário e escritor. Graduou-se em Ciências Sociais na Universidade de São Paulo (USP), onde atuou como professor titular entre 1950 e 1980, recebendo posteriormente o título de docente emérito.



Ensinou em universidades estrangeiras, em países como França, Inglaterra e Estados Unidos. Recebeu ao todo 29 títulos de doutor honoris causa. Quando presidente, criou os programas Toda Criança na Escola e Bolsa Escola. É membro da Academia Brasileira de Letras e autor de mais de 20 livros.



No discurso, o ex-presidente agradeceu o prêmio e disse se sentir "tocado" por receber uma homenagem que leva o nome de Ruy Mesquita, de quem foi colega na universidade. "Esse prêmio é um reconhecimento. Estou muito emocionado", afirmou.



O sociólogo disse que a sua maior motivação sempre foi ser professor. "Me sinto gratificado quando estou com gente jovem e consigo trocar experiências", declarou. "Para ser professor, é fundamental despertar paixão no aluno pela curiosidade e pelo saber", disse o homenageado. "Professor tem que despertar a paixão pelo saber e não desperta se ele próprio não tiver paixão pelo conhecimento."



FHC exaltou a ex-mulher e socióloga Ruth Cardoso, afirmando que ela se dedicava ao aluno e tinha "um cuidado quase natural", "uma paciência" para o ensino.



Ruth foi mencionada também por Antonio Jacinto, presidente do Conselho de Administração do CIEE. O tema da premiação foram os Desafios da Educação do século 21. "Ruth criou o Conselho da Comunidade Solidária, programa que deu grande impulso na redução do analfabetismo", destacou. Segundo Jacinto, ela e FHC são professores que "fazem parte da boa história do Brasil."



Confira todos os premiados:



1997 - Ruth Cardoso, antropóloga



1998 - Miguel Reale, jurista e ex-reitor da USP



1999 - Esther de Figueiredo Ferraz, jurista e ex-ministra da Educação



2000 - Luiz Décourt, cardiologista da USP



2001 - José Pastore, sociólogo da USP



2002 - Hélio Guerra, pioneiro em tecnologia e ex-reitor da USP



2003 - Antonio Candido, escritor e crítico literário



2004 - Paulo Vanzolini, zoólogo e compositor



2005 - Paulo Nogueira Neto, professor e ambientalista



2006 - Crodowaldo Pavan, biólogo geneticista



2007 - Ives Gandra da Silva Martins, tributarista



2008 - Evanildo Bechara, filólogo e da Academia Brasileira de Letras



2009 - Adib Jatene, médico e ex-ministro da Saúde



2010 - José Cretella Junior, jurista e gramático



2011 - Angelita Habr-Gama, especialista em cirurgia



2012 - Delfim Netto, economista e ex-ministro da Fazenda



2013 - William Saad Hossne, especialista em bioética



2014 - José Goldemberg, físico, ex-ministro e ex-reitor da USP



2015 - Celso Lafer, professor, jurista e ex-ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio



2016 - Rubens Ricupero, professor e embaixador



2017 - Roberto Rodrigues, professor e ex-ministro da Agricultura.