Polícia prende foragido que participou de assalto em banco na Paulista em 2011

A Polícia Civil prendeu um dos mentores do roubo milionário a uma agência do Banco Itaú na Avenida Paulista em 2011. João Paulo dos Santos, de 40 anos, foi preso na noite desta terça-feira, 16, em Carapicuíba, cidade da região metropolitana de São Paulo.



De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais receberam uma denúncia anônima. Agentes encontraram Santos, que apresentou uma carteira de identidade falsa.



No dia 28 de agosto de 2011, uma quadrilha, composta por 13 integrantes, invadiu o banco, arrombou 170 cofres e levou R$ 500 milhões em dinheiro, joias, barras de ouro e outros objetos de valor e pertencentes de clientes do banco.



João Paulo dos Santos estava foragido desde 2013 e tinha mandado de prisão em aberto expedido pelo Fórum Central da Barra Funda. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial (DP) de Carapicuíba como captura de procurado e uso de documento falso.