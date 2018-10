PF prende distribuidor de ecstasy

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira, 17, a Operação Hipster para prender responsáveis pela produção e pela distribuição de ecstasy para vários Estados do Brasil, a partir de Curitiba. Vinte e cinco policiais cumprem cinco mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão temporária. Um dos alvos é um estudante universitário.



Em nota, a PF afirmou que a investigação começou a partir de informações sobre a compra de uma prensa para a produção de drogas e diversas remessas postais contendo comprimidos de ecstasy em uma agência dos Correios em Curitiba. O DEA (órgão que combate as drogas nos Estados Unidos) deu apoio com informações.



Durante a investigação, em um período de dois meses, foram identificados os envios de pelo menos 80 envelopes e grande movimentação de recursos financeiros na conta corrente do suspeito que ultrapassou os R$ 500 mil em 10 meses.



Os presos foram levados para a Superintendência da Polícia Federal em Curitiba onde permanecerão à disposição da Justiça. Se condenados, poderão ter penas superiores a 20 anos de prisão. O nome Hipster faz alusão ao alvo da operação.