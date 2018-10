Operação das Forças Armadas e PF termina com seis presos e três mortos no RJ

Três pessoas morreram e seis foram presas durante operação das Forças Armadas e da Polícia Federal no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A ação realizou cerco e revista de pessoas e veículos que trafegavam pela comunidade.



Segundo o Comando Militar do Leste, dois fuzis, uma pistola, 27 munições para fuzis e um quilo de cocaína foram apreendidos durante as vistorias. A operação do Comando Conjunto foi deflagrada na segunda-feira, 15, e prendeu quatro dos seis suspeitos no mesmo dia.



Ao todo, 1070 militares das Forças Armadas e 30 policiais federais participaram da operação. Veículos blindados e aeronaves foram utilizadas. Cerca de 300 pessoas e veículos foram revistados e nenhum civil ou agente de segurança foi ferido durante a ação.