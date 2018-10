Homem atira contra mulheres de presos em rodovia do Ceará

Um homem foi preso depois de ter efetuado disparos com arma de fogo contra um grupo de mulheres de detentos que fazia protestos na BR-116, em Itaitinga, na região metropolitana de Fortaleza, na manhã desta terça-feira, 16.



Mulheres e filhos dos presidiários interditaram a via para chamar atenção das autoridades sobre os maus-tratos que os detentos estariam sofrendo em presídios do Ceará. Enquanto ocorria a manifestação, o homem desceu de seu carro e atirou - os disparos não atingiram ninguém.



A Polícia Militar, que estava no local acompanhando a manifestação, abordou o homem e o prendeu, mas a arma não foi encontrada. O acusado foi encaminhado para a Delegacia Metropolitana de Horizonte, e o caso será investigado pela Delegacia Metropolitana de Itaitinga.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), aproximadamente 50 pessoas interditaram a BR-116, no quilômetro 17, em protesto por melhoria nas condições dos presídios do Complexo Penitenciário de Itaitinga.