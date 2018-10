Temer cria força-tarefa para atuar no combate ao crime organizado

O presidente Michel Temer assinou, nesta segunda-feira, 15, decreto que cria uma força-tarefa, formada por militares e civis, para atuar no combate ao crime organizado. Segundo o texto, o grupo vai "analisar e compartilhar dados e de produzir relatórios de inteligência" para auxiliar a elaboração de políticas públicas para o enfrentamento de organizações criminosas. O decreto será publicado na edição de terça-feira, 16, do "Diário Oficial da União".



Os representantes dos órgãos na força-tarefa, que será coordenada pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI), deverão ser indicados em um prazo de até dez dias a partir da publicação do decreto. Estão previstas indicações da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal, Marinha, Aeronáutica e do Exército. Os escolhidos terão reuniões semanais e não serão remunerados pelo trabalho extra.