Mamografia e oficinas de maquiagem gratuitas são oferecidas em São Paulo

O câncer de mama é o tipo de tumor mais comum entre as mulheres. De acordo com levantamento da Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo Diagnóstico por Imagem (Fidi), desde 2014, o número de casos cresceu 25% no período. Quase três mil pacientes foram encaminhadas para tratamento em quatro anos.



A radiologista da Fidi Vivian Milani explica que o câncer de mama tem até 95% de chances de cura se for precocemente diagnosticado. "A melhor forma de se fazer a prevenção é com a realização do exame de mamografia. Por isso, é muito importante que as mulheres respeitem o período de retorno prescrito no laudo médico", alerta.



A campanha "Todos pelo Rosa", da fundação, promove uma série de ações no centro da capital paulista de 16 a 19 de outubro. Oficinas de maquiagem e de lenço, cabeleireiros e bate-papo com especialistas são algumas das atividades.



A ação em prol do Outubro Rosa acontece na Praça da República, na região central de São Paulo. Serão distribuídas 50 senhas diariamente para a realização de exames de mamografia em mulheres a partir dos 35 anos de idade. Para participar, é necessário apresentar o cartão do SUS, RG e CPF.



Se os médicos no local detectarem alguma alteração, um ultrassom também será feito na hora. As pacientes poderão ser encaminhadas ao Hospital Pérola Byington para um acompanhamento mais detalhado.



Quem quiser fazer uma boa ação, também pode doar cabelo, pois profissionais estarão disponíveis para realizar os cortes diariamente. A digital influencer Gi Charaba, modelo e miss Acre, estará no evento para compartilhar a experiência dela e dar dicas de moda para as participantes.



Confira a programação completa da campanha Todos Pelo Rosa:



16/10 - Terça-feira



10h às 11h - Oficina de Maquiagem - HINODE

11h às 12h - Dicas de Moda - Influenciadora Gi Charaba

12h às 13h - Bate-papo: O câncer de Mama, com Rosana Midori

13h às 14h - Oficina de Maquiagem - HINODE

14h às 15h - Oficina de Lenço (ONG Leva Estilo)

15h às 16h - Oficina de Maquiagem - HINODE

16h às 17h - Oficina de Lenço (ONG Leva Estilo)

17h às 18h - Oficina de Maquiagem - HINODE





17/10 - Quarta-feira



10h às 11h - Oficina de Maquiagem - MARY KAY

11h às 12h - Dicas de Moda - Influenciadora Gi Charaba

12h às 13h - Bate-papo: Sinais e Sintomas do Câncer de Mama, com a Vivian Milani

13h às 14h - Oficinas de Moda e Maquiagem (AMT Assessoria de Beleza / Akassi Estúdio de Estilo)

14h às 15h - Oficinas de Moda e Maquiagem (AMT Assessoria de Beleza / Akassi Estúdio de Estilo)

15h às 16h - Oficinas de Moda e Maquiagem (AMT Assessoria de Beleza / Akassi Estúdio de Estilo)

16h às 17h - Oficina de Lenço (ONG Leva Estilo)

17h às 18h - Oficina de Maquiagem - MARY KAY



18/10 - Quinta-feira



10h às 11h - Oficina de Maquiagem - HINODE

11h às 12h - Dicas de Moda - Influenciadora Gi Charaba

12h às 13h - Bate-papo: Mitos e Verdades da Mamografia, com Simone Caetano

13h às 14h - Oficina de Lenço (ONG Viva Melhor)

14h às 15h - Oficina de Maquiagem - HINODE

15h às 16h - Mini Aula Prevenção (ONG Viva Melhor)

16h às 17h - Oficina de Maquiagem - HINODE

17h às 18h - Oficina de Lenço (ONG Viva Melhor)



19/10 - Sexta-feira



10h às 11h - Oficina de Maquiagem - HINODE

11h às 12h - Dicas de Moda - Influenciadora Gi Charaba

12h às 13h - Bate-papo: Prevenção do câncer de mama, com Cristiana Costacurta

13h às 14h - Oficina de Lenço (ONG Viva Melhor)

14h às 15h - Workshop de Moda - Marci Marciano

15h às 16h - Workshop de Moda - Marci Marciano

16h às 17h - Workshop de Moda - Marci Marciano

17h às 18h - Oficina de Maquiagem - HINODE