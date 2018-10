Unicamp abre inscrições para preencher vagas com notas do Enem

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) abriu nesta segunda-feira, 15, o prazo de inscrições para os que pretendem usar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para ingressar nos cursos de graduação. A instituição reservou 654 vagas - 20% do total oferecido - para os estudantes que fizerem a prova nacional neste ano ou em 2017.



É a primeira vez que a universidade vai utilizar a nota do Enem. Essa e outras ações foram aprovadas no ano passado com o objetivo de aumentar o número de alunos de escola pública e pretos, pardos e indígenas. As vagas que serão preenchidas pelo Enem são destinadas para esse público.



As inscrições devem ser feitas pelo site da Comvest, responsável pelo vestibular da Unicamp, até as 17h do dia 14 de novembro, enquanto que o pagamento da taxa de R$ 30 (para quem tentará ingresso exclusivamente via Enem) deve ser realizado até 21 de novembro. Quem já se inscreveu para o vestibular 2019 precisa pagar R$ 15; e candidatos isentos seguem como beneficiários também nesta modalidade.



Além do uso do Enem, outras mudanças aprovadas pela Unicamp para este ano estão a reserva de 15% das vagas do vestibular tradicional para candidatos autodeclarados pretos ou pardos. Já para indígenas, a Unicamp criou um vestibular próprio.