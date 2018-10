Em SP, acidente na Marginal Pinheiros deixa três mortos

Três pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida após um carro colidir em um poste na madrugada desta segunda-feira, 15, na Avenida Engenheiro Billings (Marginal Pinheiros), sentido Interlagos, no Jaguaré, na zona oeste da capital.



De acordo com a Polícia Militar, o carro estava em alta velocidade pela pista local, quando o motorista bateu em um poste, por volta das 4h. Três pessoas morreram no local e uma vítima, gravemente ferida, foi socorrida para o Hospital das Clínicas.



De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a faixa da direita da pista local da Avenida Engenheiro Billings permanecia interditada por volta das 9h30 para trabalho da perícia. O caso foi registrado no 93°DP, no Jaguaré.