Semana começa com chuva em SP, que causa problemas na linha 7-Rubi da CPTM

A semana em São Paulo começou com chuva. A madrugada desta segunda-feira, 15, registrou tempo instável na capital paulista e, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), algumas áreas apresentam pontos isolados de moderada intensidade e rápido deslocamento sobre a cidade.



Não havia, até a publicação desta matéria, registro de pontos de alagamento na capital paulista. Contudo, os temporais causaram problemas na linha 7-Rubi da CPTM, que estava operando em velocidade reduzida e com intervalos maiores entre as estações.



De acordo com o Climatempo, fortes chuvas atingiam a zona sul da capital por volta das 6h30. Áreas de instabilidade avançaram do Paraná para São Paulo, trazendo nuvens carregadas para todo o Estado.



A previsão é que este panorama permaneça pelas próximas horas. As temperaturas em São Paulo devem variar de 16ºC a 24ºC. O tempo deve continuar instável durante a tarde, quando poderá haver pancadas de chuva e raios.



A semana deve continuar chuvosa, com sol entre muitas nuvens, favorecendo a elevação das temperaturas.