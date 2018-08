Incêndio atinge estacionamento de carros alegóricos da Mocidade Alegre

Um incêndio atingiu um estacionamento de carros alegóricos da escola de samba Mocidade Alegre na manhã desta segunda-feira, 13, no bairro do Limão, zona norte de São Paulo. Ninguém ficou ferido.



Segundo o Corpo de Bombeiros, o chamado foi aberto às 11h07. Seis viaturas foram enviadas ao local, na Rua Miguel Casagrande. O fogo foi extinto ao meio-dia. A reportagem foi ao local do incêndio, mas a escola de samba não quis falar com a imprensa.



A fumaça preta causada pelo incêndio chegou a ser vista a três quilômetros de distância. Com o fogo, pequenos pedaços de isopor se espalharam por ruas próximas.



Em 2012, um incêndio em um barracão da escola, no Viaduto da Pompeia, chegou a destruir algumas fantasias.