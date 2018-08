'Credenciados para leilões não demonstram interesse', diz Detran

Em nota, o Detran afirma que a grande concentração de leilões acontece porque os concorrentes credenciados não "demonstram oficialmente" interesse. "As listas refletem o interesse manifestado pelos leiloeiros de participarem de leilões nos referidos municípios", diz o órgão. Os outros critérios seriam ter acesso a recursos tecnológicos (plataforma digital) para realizar o leilão e atender às normas e aos prazos na realização de leilões passados.



O departamento afirma que as listas quíntuplas são publicadas no Diário Oficial antes dos sorteios, que, por sua vez, ocorrem na presença dos leiloeiros. "O despacho fundamentado (justificativa dos nomes) ocorre se houver mais do que cinco leiloeiros pleiteando o serviço, pois deverá haver uma seleção em que alguns serão preteridos."



O último cadastro de leiloeiros foi feito em 2014. "Há testes em andamento e estudos para nova portaria", completa o Detran. "O objetivo da revisão é oferecer mais qualidade ao público consumidor e aumentar a concorrência, uma vez que essa modalidade permite a participação de qualquer cidadão em qualquer local do País pela internet." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.