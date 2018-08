Caminhonete capota e deixa pelo menos 6 feridos na zona sul de SP

Uma caminhonete Saveiro com dez passageiros, incluindo oito crianças, capotou no domingo, 12, na Vila Prel, zona sul de São Paulo. Pelo menos seis pessoas ficaram feridas no acidente.



Segundo a Polícia Militar, a motorista perdeu o controle do veículo antes de capotar. Ela transportava oito crianças e adolescentes na caçamba.



As crianças foram arremessadas para fora do carro durante acidente. A mulher sofreu ferimentos graves nas pernas e foi encaminhada ao Pronto-Socorro M' Boi Mirim.



Um homem que estava com ela foi socorrido para a mesma unidade de saúde, informam os Bombeiros.



Pelo menos quatro crianças e adolescentes ficaram feridos e foram levados para o Hospital do Campo Limpo, na zona sul de São Paulo. O estado de saúde delas é desconhecido. Não há informações sobre as outras crianças que estavam na caminhonete.



O caso foi encaminhado para a 89º DP (Portal do Morumbi), que investigará as causas do acidente.