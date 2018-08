Batida na Rio-Santos deixa pai e filho feridos

Uma batida entre um caminhão da Marinha e uma caminhonete, na manhã deste domingo, 12, na rodovia Rio-Santos, deixou pai e filho feridos. A colisão ocorreu por volta das 10h, na altura do Km 476. Os bombeiros levaram os feridos para o Hospital Geral de Japuíba, no município de Angra dos Reais, na Costa Verde do Rio.



As vítimas estavam na caminhonete. O motorista do caminhão da Marinha não foi ferido. Por conta da interdição da via para a retirada dos veículos, o trânsito é lento na região.