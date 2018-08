Abrigo para gatos em ilha paradisíaca na Grécia abre vaga de emprego

Pessoa selecionada terá salário de cerca de R$ 1.400, além de ficar acomodada em uma casa de veraneio com jardim e vista privilegiada para a paisagem da ilha, com todas as contas (incluindo água e eletricidade) pagas (foto: Reprodução/Facebook)

A busca pelopode ter terminado para quem admira felinos. O abrigo, localizado na belíssima ilha de Syros, na, está à procura de alguém para cuidar dos 55 residentes de quatro patas do lugar.O lugar é comandado pela dinamarquesa Joan Rachlitz Bowell, que postou um anúncio na página do Facebook do abrigo procurando alguém para assumir os cuidados com o lugar e os animais quando ela estiver ausente.O trabalho, segundo o post, é de longa duração e requer um período de comprometimento mínimo de seis meses. É preciso também fazer algumas semanas de trabalho voluntário antes de oficialmente assumir o posto.A pessoa selecionada deverá alimentar os, cuidar para que eles tenham acesso a cuidados veterinários quando necessário e ainda limpar os espaços utilizados pelos felinos. Em troca, o abrigo pagará cerca de 317 euros (o equivalente a aproximadamente R$ 1400) como salário além de oferecer acomodação - uma casa de veraneio com jardim e vista privilegiada para a paisagem da ilha - com todas as contas (incluindo água e eletricidade) pagas.De acordo com o jornal Daily Mail, Joan e o marido, Richard, fundaram o lugar em 2010, quando os dois se mudaram para a Grécia por questões de saúde. A seleção deve acontecer durante o mês de agosto.