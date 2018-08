Dois policiais são feridos em operação na zona norte do Rio

Dois policiais militares foram feridos, no início da manhã deste sábado, 11, durante uma operação no Morro dos Macacos, na zona norte do Rio. Segundo a assessoria da Polícia Militar, os policiais, lotados na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), foram atacados por criminosos na localidade conhecida por Terreirinho. Houve confronto e os policiais militares foram feridos.



Uma das vítimas, ferida por estilhaços, foi medicada na própria UPP e liberada. O outro policial, atingido por um tiro de raspão na cabeça, foi socorrido ao Hospital Central da Polícia Militar (HCPM). Segundo a polícia, ele foi medicado e está em observação na unidade, sem risco de morte.



Depois do confronto, equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) realizam uma operação na comunidade.