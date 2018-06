Operação das Forças Armadas na zona oeste do Rio entra no 2º dia

São Paulo, 08 - A operação das Forças Armadas na zona Oeste do Rio de Janeiro entra no segundo dia nesta sexta-feira, 8. Desde a manhã de quinta-feira, militares do Exército fazem ação conjunta com as policias Civil e Militar em comunidades da região.



De acordo com o Comando Militar do Leste (CML), quinze pessoas foram presas e cinco menores foram apreendidos desde o início da operação. Além disso, os militares recolheram dois aparelhos celulares, três pistolas, cartuchos de munição de fuzil, rádios transmissores e uma granada.



O primeiro dia de operação também resultou na morte de um militar motociclista do Exército que atropelou um homem que atravessava a Avenida Brasil, no Complexo da Maré, durante escolta das Forças Armadas. A vítima também morreu na hora. Segundo o CML, o ponto do acidente era local utilizado por usuários de drogas.



Durante a operação, houve confronto entre os policiais e criminosos. Um suspeito morreu durante ação na Cidade de Deus. No Complexo de Lins, um policial da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da região foi ferido sem gravidade.



A operação conjunta das Forças Armadas e das policias Civil e Militar ocorre nas favelas Cidade de Deus, Gardênia Azul, Outeiro, Vila do Sapê, Parque Dois Irmãos e Morro da Helena, todas na região de Jacarepaguá. O Comando Militar do Leste não divulgou até quando irá durar a operação.



(Paulo Roberto Netto)