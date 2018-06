Ambulância e veículo são incendiados em base dos Bombeiros do RN

Natal, 07 - Uma ambulância e uma viatura do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte foram incendiadas na madrugada desta quinta-feira, 7, em Mossoró, na região Oeste do Estado. Por volta das 2h, quatro homens chegaram à sede do Posto Avançado do Corpo de Bombeiros, que fica às margens da BR 304, e atearam fogo aos veículos.



Os bandidos também efetuaram disparos em direção aos prédios da administração e alojamento da base militar, mas ninguém ficou ferido.



No local do incêndio, papéis com a sigla de uma facção criminosa que atua no Estado foram encontrados pelos policiais. Os bandidos conseguiram fugir, mas foram capturados numa ação conjunta das Polícias Civil e Militar e foram levados para uma delegacia.



Natal



Na noite da quarta-feira, 6, em circunstâncias semelhantes, homens encapuzados tentaram incendiar mais um ônibus na zona norte da capital. A ação ocorreu três dias após a última tentativa, no bairro Regomoleiro, na mesma região. Ninguém foi preso.



No sábado, 2, um veículo da Empresa Guanabara ficou completamente destruído após ser incendiado por bandidos supostamente ligados ao Primeiro Comando da Capital (PCC). A secretaria de Segurança do Estado evita comentar a ligação dos casos com o crime organizado sob a argumentação de que as investigações estão em curso.



(Ricardo Araújo, especial para a AE)